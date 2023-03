*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.03.2023 - 11:05 ? ***

Jahreshauptversammlung 2023

Aushang - 01.03.2023

Am 14.04.2023 findet um 15:30 Uhr die Jahreshauptversammlung der GDL Ortsgruppe Dresden in der „Gaststätte Immergrün“ statt. Das Lokal befindet sich in 01157 Dresden, Ockerwitzer Str.60