Grillfest 2022

Aushang - 04.06.2022

Die OG Dresden lädt ein

Am 19.08.2022 treffen wir uns 15:30 Uhr in der Kleingartensparte Reisewitzer Höhe zum Grillfest. Wir laden alle Mitglieder der OG Dresden herzlich ein gemeinsam ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Auch Mitglieder der GDL aus anderen Ortsgruppen sind gern gesehene Gäste unsrer Veranstaltung. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 €. Wer teilnehmen möchte meldet sich bitte bis15.08.2022 unter der Telefonnummer 0160 9083 5001 bei Jörg Federlein an. Die Veranstaltung findet auch bei widrigem Wetter statt, da zur Ausstattung ein Zelt und ein großer Veranstaltungsraum gehören. Also gute Laune, Durst und Hunger mitbringen.

Die Sparte befindet sich Mohorner Strasse. Siehe Karte Lasst uns gemeinsam die erkämpften Tarifverträge feiern und eine schöne Zeit verbringen

Euer Ortsgruppenvorstand

Jörg Federlein Falk Aurich Tino Hering Günther Wolf