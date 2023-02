*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 14.02.2023 - 15:40 ? ***

Einladung Jahreshauptversammlung 2023

Termin: 28.03.2023 13:00

Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 28.03.23, um 13:00 Uhr, findet in Bestwiger Rathaus, im Bürgertreff, unsere Jahreshauptversammlung statt.

Aufgrund der aktuellen Lage und der Wahlen im OG Vorstand würden wir uns über zahlreiche Teilnahme freuen. Damit wir mit der Bestuhlung, Getränken und Brötchen einigermaßen planen können könnt ihr in der weiter unten stehenden Abstimmung anklicken ob ihr teilnehmt oder nicht. Da auch unser Bezirksvorsitzender und der Vorsitzende des Fahrplanauschuss an der Versammlung teilnimmt sollte es viele interessante Neuigkeiten geben. Im Anschluss an die Versammlung werde ich noch das eine oder andere Kaltgetränk, zu meinem Abschied als 1ter Vorsitzender, spendieren.

Bitte den Ausweis des Fairnessplan mitbringen!



Hier könnt ihr uns mitteilen ob ihr an der Jahreshauptversammlung teilnehmt.