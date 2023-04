*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 04.04.2023 - 18:23 ? ***

Jahreshauptversammlung 2023

Aushang - 04.04.2023

Am 28.03.2023 um 13 Uhr konnte der scheidende 1. Vorsitzende Michael Gerhards 25 Mitglieder, sowie mit dem Bezirksvorsitzenden von NRW, Sven Schmitte, einen Gast im Bürgertreff des Rathauses Bestwig zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Nach Annahme der Tagesordnung lies Michael Gerhards in seinem Bericht die 32 Jahre, die er das Amt des 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe innehatte, Revue passieren. Der 2. Vorsitzende Martin Struwe ging in seinem Bericht auf die erfolgreiche SBV Wahlen im Januar, wo Ortsgruppenmitglied Hiltrud Laudage zur 1. stellv. SBV gewählt wurde, auch der 1. SBV und der 2. Stellvertreter sind Mitglieder der GDL. Nachdem die Kassenprüfer die ordnungsgemäß geführte Kasse bestätigten, wurden der Kassierer und der gesamte Vorstand entlastet. Sodann standen die Vorstandswahlen an. Zum neuen 1.Vorsitzenden wurde Martin Struwe gewählt, sein 1. Stellvetreter wurde Michael Gerhards. Andre Mester und Michael Beklas wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neue Stellv. Schriftführerin wurde Hiltrud Laudage und neue stellv. Kassiererin wurde Nadine Bennhardt. Neuer Kassenprüfer wurde Torsten Rätzel. Im Anschluss berichtete Sven Schmitte über die aktuellen Themen der GDL. Hier im Besonderen die bevorstehende Tarifrunde im November dieses Jahres und natürlich über den Sachstand beim elendigen Thema TEG. Nachdem auch die Beschlussfassung über den Haushalt 2023 sowie die Termine und der Punkt verschiedenes abgearbeitet waren beschloss der neue Vorsitzende die Versammlung und wünschte noch schöne Gespräche bei dem ein oder anderen Kaltgetränk.

