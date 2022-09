*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.09.2022 - 19:17 ? ***

Herbstfest 2022

Aushang - 26.09.2022

Am Samstag dem 24.9. fand unser diesjähriges Herbstfest in der Spielmannsklause statt. Über 32 Kolleginnen und Kollegen haben dieses Mal den Weg nach Meschede gefunden um dort, bei Speis und Trank, einen schönen Tag im Kreise der Kolleginnen und Kollegen zu haben. Viel Spaß hatten auch wieder unsere Senioren, die sehr zahlreich erschienen sind und bei vielen klaren Getränken Geschichten von früher austauschten. Als Gast konnten wir in diesem Jahr den Bezirksvertreter der DEVK Frank Düllmann begrüßen, der erstmals an unserem Fest teilnahm und versprach, dass das auch nicht das letzte mal war. Ein besonderer Höhepunkt war in diesem Jahr die Jubilarehrung des Kollegen Franz-Josef (Seppl) Thiele, der von unserem Vorsitzenden Michael Gerhards für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Da auch der Wettergott mitspielte konnten alle diesen schönen Tag genießen und am Abend waren sich alle einig das man sich im nächsten Jahr wieder hier treffen will.

Galerie Herbstfest 2022