Frühjahrswanderung für alle aktiven Eisenbahner am Samstag, 21. März 2020

Termin: 21.03.2020 13:04

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Bebras Eisenbahner starten in ein neues Jahr und den Frühling. Um 13:04 Uhr fahren wir mit der Cantus von Bebra nach Bosserode, wo wir um 13:30 Uhr unsere Wanderung beginnen. Durch das Natur- und Vogelschutzgebiet Rhäden geht es zum Obersuhler Anglerheim, wo wir einen Zwischenstopp einlegen und uns ein wenig stärken wollen. Nach der Pause geht es weiter zum Sonnenhof in Obersuhl, im Blockhaus erwartet uns dann ein reichhaltiges Schnitzel-Büfett mit Beilagen und Salat. Hier wollen wir dann gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen und den Tag ausklingen lassen, die Heimreise treten wir individuell an. Die Kosten für den Imbiss am Anglerheim und das Büfett betragen pro Person 18 Euro (Getränke und Fahrkarte nicht inbegriffen).

Eingeladen sind ausdrücklich alle aktiven Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aller Unternehmen (Deutsche Bahn, cantus, HLG, ...) in und aus Bebra und der näheren Umgebung. Wir freuen uns darauf mit euch diesen hoffentlich schönen Tag zu gestalten und uns und unsere Unternehmen gemeinsam im Gespräch kennenzulernen. Anmeldungen bitte über die unten stehenden Kontaktdaten.

Anmeldungen nehmen entgegen :

Melanie Nieborowsky : 0176-54112920

Patrick Rehn : 0178-7265251

Anmeldeschluss ist der 01.03.2020