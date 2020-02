*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.02.2020 - 21:37 ? ***

Telegramm - 10.02.2020

Am 27.02.2020 treffen wir uns zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Sternschanze im "Cafe und Culturhaus SternChance"!!! Der OG-Vorstand lädt alles Mitglieder unserer Ortsgruppe herzlich ein und freut sich auf eine rege Beteiligung! Es wird neben den formalen Themen einer JHV und Aktuellem aus unserer Dienststelle, um die bevorstehenden BR-Wahlen gehen. Und auch neue Tarifverhandlungen werden in diesem Jahr wieder auf uns zu kommen.