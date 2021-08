*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 29.07.2021 - 20:30 ? ***

Auch wenn Deutschland gemeinhin als Autoland bekannt ist, so ist die Eisenbahn doch das, was es tatsächlich am Leben hält. Ob wichtige Güter für die Wirtschaft oder schnelle Verbindungen für Geschäftsreisende, Urlauber und Pendler – ohne das schienengebundene Verkehrsmittel kämen dieses Land und ganz Europa rasch zum Erliegen. Allein die Straße bietet keine Alternative, sondern ist vielerorts sogar eher hinderlich.

Ohne euch geht nichts

Diese pulsierenden Verkehrsadern am Leben zu halten, erfüllt uns Eisenbahner mit Stolz. Und ihr als neue Auszubildende seid nun ein Teil von uns! In den kommenden Jahren stehen euch erfahrene Eisenbahner zur Seite, die euch das nötige Wissen vermitteln, um das komplexe System zu verstehen und sicher zu betreiben: das Werkstattpersonal, die Funktionalität der Fahrzeuge erhält. Fahrdienstleiter und Weichenwärter, die – wortwörtlich – die Weichen richtig stellen. Disponenten und Rangierer, die dafür Sorge tragen, dass Güter und Mitarbeiter zur rechten Zeit am richtigen Platz sind. Lokomotivführer im Strecken- oder Rangierdienst, die was bewegen. Servicepersonal auf den Bahnsteigen und in den Reisezügen, ohne die die Kundenwünsche und -fragen auf der Strecke bleiben würden und direkte Verwaltungsangestellte, die Lohn und Arbeitszeit richtig berechnen. Dies sind nur einige der Menschen, mit denen das Verbundsystem Schiene überhaupt erst möglich ist.

Interessenvertretung für alle Eisenbahner

Aber auch Arbeitszeitbedingungen mit ihren Schutznormen und Zeitzuschlägen, Entgelte und Zulagen haben einen direkten Einfluss auf die Arbeit der Menschen und auf das Ergebnis. Und genau da knüpfen die GDL und ihre Jugend an. Sie kämpfen – und erreichen – seit Jahren verbesserte Arbeitsbedingungen, sie schaffen Anreize, einen Eisenbahnberuf zu erlernen und zu (er)leben und sie werden dem Stolz auf diese Berufe gerecht. Was mit den Lokomotivführern begann, wächst nun zu der Interessenvertretung für alle systemrelevanten Eisenbahnberufe. Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen und die Betriebsräte sind nur ein Teil unserer geballten Kraft, mit der wir gemeinsam die Entwicklung dieser Berufe aktiv mitgestalten. Sie sind zudem Ansprechpartner für eure Belange. So betreiben wir energisch die Verbesserung der digitalen Ausbildung. Vernünftige Endgeräte, zuverlässige Bereitstellung und ein stets gesicherter Zugriff auf Lehrinhalte und die Erreichbarkeit von Ausbildern und Vorgesetzten sind hierfür das Maß der Dinge, die es erst ermöglichen, digital zu lernen und zu verstehen.

Spezielle Leistungen für Azubis

Auch kollegial sind wir bestens aufgestellt. So haben sowohl unsere Amtsinhaber in den Ortsgruppen und -jugenden als auch in den sieben Bezirken und bundesweit stets ein offenes Ohr, kümmern sich um eure Anliegen und organisieren diverse Freizeitveranstaltungen. Mit unseren Partnern FairnessPlan e. V. und FairnessBahNEn e. V. halten wir für euch zusätzlich noch zahlreiche Sozialleistungen bereit. Neben einer übergreifenden Unterstützung für die Mitarbeiter, beispielsweise durch einen Brillen- oder Hörgerätezuschuss, bieten FairnessPlan und FairnessBahNEn auch einige spezielle Leistungen für Auszubildende, wie Zuschüsse für Fachliteratur und digitale Arbeitsmittel.

Teil einer starken Gemeinschaft

Kommt zu uns und werdet Teil einer starken, unbestechlichen und erfolgreichen Gemeinschaft, die es versteht, die Bahn als das ökologischste Verkehrsmittel erfolgreich in die Zukunft zu führen.

A. U.