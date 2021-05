*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.05.2021 - 15:12 ? ***

Telegramm - 18.05.2021

Mit Abstand (und) zukunftsweisend und mitgliedernah. So lässt sich der Bezirksjugendtag Süd-West kurz beschreiben. Denn das Gremium hat in seiner Sitzung, am 17. Mai 2021 in Mannheim, Anträge auf den Weg gebracht, die ausgiebig beraten und beschlossen wurden.





Bevor jedoch Anträge zu Zulagen und Kinderbetreuung diskutiert wurden, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die bereits vorher amtierenden Menschen, engagieren sich weiterhin in der Bezirksjugendleitung (BezJL), haben aber neue Ämter inne. Die Gründe hierbei liegen vor allem im persönlichen Wohlbefinden. Ehrenamt muss Spaß machen, um dem gerecht zu werden, wofür man gewählt wurde.

Somit setzt sich die neue BezJL wie folgt zusammen:

Bezirksjugendleiterin: Rebecca Anna Doss 1. stv. Bezirksjugendleiterin: Kristina Riebau 2. stv. Bezirksjugendleiter: Sebastian Görgs

Folgende Beisitzer gehören nun dem Bezirksjugendausschuss (BezJA) an:

Beisitzer Zub: Can Kartal Beisitzer Cargo: Björn Trautwein Beisitzer Veranstaltungen: Lukas Schäffner

Wir wünschen allen Gewählten viel Erfolg und Spaß in ihren Ehrenämtern.