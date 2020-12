Winter-Spezial 2021 -Absage

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 07.12.2020 - 15:44 ? ***

Telegramm - 07.12.2020

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,Liebe Interessierte der Skifreizeit der GDL-Jugend,die Auswirkungen und Maßnahmen zur Pandemie haben es schon erahnen lassen. Bis zuletzt haben wir auf einen spürbaren Rückgang der Fallzahlen und der damit einhergehenden Lockerungen gehofft. Pustekuchen.

Wie auch in den Jahren zuvor stand der Termin der Ski-Meisterschaft der GDL-Jugend nach dessen Benennung fest. Im Dezember wurden die letzten Vorbereitungen getroffen und die Vorfreude stieg.

Doch diesmal ist alles anders … Aus der Ski-Meisterschaft 2021 wurde das Winter-Spezial 2021. Die Skipässe und Unterkünfte wollte das OrgaTeam organisieren und vor Ort als Ansprechpartner für Euch da sein. Jedoch zeigen die Maßnahmen von Bund und Ländern in Österreich und in Deutschland, wie ernst die Lage ist. Bis Anfang Januar stehen die Pläne fest. Aber was kommt danach? Wir wissen es nicht.

Deshalb hat sich die Bundesjugendleitung (BJL), schweren Herzens, dazu entschieden, im Jahr 2021 keinen Winterurlaub für Euch zu organisieren. Es ist schlichtweg nicht möglich, Euch eine Planbarkeit zu geben.

Nichtsdestotrotz bleiben wir bei der Region Schladming / Dachstein und planen die Ski-Meisterschaft 2022 für den voraussichtlichen Termin 08.01. – 15.01.2022. Das Nightrace 2022 findet am 25.01. statt. Somit ist dann der Zielhang noch frei befahrbar.

Für alle, die sich selbstständig und eigenverantwortlich auf den Weg nach Schladming / Dachstein machen, empfehlen wir folgende drei Häuser:

• ApartHotel Holzerhof: *klick*

• Feldlhof Schladming: *klick*

• Hinkerhof: *klick*

Skipässe können über die Unterkünfte gebucht werden.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und sind für Rückfragen gerne für Euch da.

Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund

i.A. Andreas Uhlig

Bundesjugendleitung