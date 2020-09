*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.09.2020 - 11:15 ? ***

Telegramm - 01.09.2020

es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die schlechte: Es gibt 2021 keine Ski-Meisterschaft.

Die gute: Wir sind für die Teilnehmer da und buchen Unterkünfte und vergünstigte Skipässe für den Zeitraum 16.01. - 23.01.2021

Der zwischenzeitlich milde Verlauf der Corona-Pandemie gab bis vor einiger Zeit noch keinen Anlass zur Beunruhigung. Leider sind die derzeit stark steigenden Fallzahlen nun jedoch besorgniserregend. Als Veranstalter hat sich der Bundesjugendausschuss daher schweren Herzens dazu entschlossen, die Ski-Meisterschaft für 2021 nicht stattfinden zu lassen.

Doch aufgrund der guten Nachfrage sowohl von Teilnehmern, aber auch zur Unterstützung der Wirte/Hotels etc. in Schladming, möchten wir trotzdem jeden gerne unterstützen, der individuell und privat eine schöne Woche in Schladming verbringen möchte. Daher wurde folgender Kompromiss gefunden:

Es gibt keine von uns geplanten oder durchgeführten Abendveranstaltungen, da es keine Ski-Meisterschaft 2021 gibt. Wir empfehlen dennoch unseren Teilnehmern, die fahren möchten, unter der Maßgabe, geltende Regeln einzuhalten, die Veranstaltungsorte weiter. Das heißt: individuelle Buchung von Essen, Rodeln usw.

Die Buchung der Unterkünfte erfolgt, sofern gewünscht, über uns. Wir treten nur als Vermittler auf.

Diese Vermittlerrolle soll auch im Rahmen der guten Zusammenarbeit zwischen Planai-Hochwurzen-Bahnen (Liftbetreiber) und Sport Tritscher (Skiverleih) 2021 zum Tragen kommen.

Das OrgaTeam entwickelt für 2021 ein konkretes Konzept für alle die eine schöne Woche individuell in Schladming verbringen möchten, da wir auch die kommenden Jahre für unsere Teilnehmer und die Partner vor Ort da sein wollen.

Wir bitten für die getroffene Entscheidung um Verständnis und hoffen auf eine baldige Entspannung und eine damit einhergehende vollumfängliche Planung im gewohnten Umfang für 2022 und die darauf folgenden Jahre.

