Telegramm - 10.06.2020

In Zeiten der Corona-Pandemie und damit einhergehender Einschränkungen der persönlichen Kontakte ist Kreativität gefragt. Das gilt auch für die Berufsausbildung, wo der Lehrstoff üblicherweise persönlich, also im Klassenzimmer oder im Ausbildungsbetrieb vermittelt wird. An dieser Stelle ist die DB AG gut aufgestellt und gibt im Hinblick auf den Gesundheitsschutz auf den ersten Blick keinen Anlass zur Kritik.