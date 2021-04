*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 08.04.2021 - 10:46 ? ***

Aushang - 08.04.2021

Mit der digitalen Offensive der Ausbildungsbetriebe habt ihr, die Nachwuchskräfte, Tablets als Lern- und Arbeitsmittel bekommen. Wir haben diesen Vorgang von Anfang an wohlwollend, aber auch kritisch begleitet, denn wir wollen für euch Rahmenbedingungen schaffen, unter denen ihr die Technik zu eurer Unterstützung nutzen könnt.

Ersetzend statt unterstützend

Leider wird die digitale Welt zunehmend als das Maß aller Dinge angesehen. Anstatt genau abzuwägen, an welcher Stelle die Unterstützung durch Apps sinnvoll ist und wo nicht, ersetzen diese immer öfter die bewährten Lernmethoden. Zudem erwartet man im Zuge der Pandemie, dass ihr euch neues Wissen selbst-ständig, ohne Unterstützung durch Lehrkräfte, aneignet. Doch das komplexe System der Eisenbahn ist absolut sicherheitsrelevant und erfordert mehr als nur E-Learning: Ausbilder, Trainer und Lehrer müssen Themen und Hintergründe direkt vermitteln und eure Rückfragen unmittelbar beantworten. Nur so könnt ihr wirklich verstehen, was wichtig und richtig ist.

Anonyme und freiwillige Umfrage

Um den Ausbildungsbetrieben zu zeigen, wo ihr mit dem Tablet allein gelassen werdet, ihr euren Lernstoff aber dennoch zur Prüfung wiedergeben müsst, haben wir für euch eine Umfrage mit sieben Fragen zusammengestellt. Die Beantwortung der Fragen ist anonym und freiwillig, hilft aber Probleme zu erkennen, aufzuzeigen und zu lösen.

umfrage.gdl-jugend.de

Teilnahme bis 25. April 2021

Macht mit uns eure Ausbildung besser!