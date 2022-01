*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.01.2022 - 19:05 ? ***

Der GDL-Bezirk Süd-West umfasst 27 Ortsgruppen aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.



Das Zugpersonal, Disponenten, Werkstattmitarbeiter, Fahrdienstleiter, Aufsichten und viele weitere Kollegen des direkten Personals im Fern-, Nah-, Güterverkehr und der Infrastruktur der Deutschen Bahn AG sowie aus vielen anderen Wettbewerbsunternehmen sind beim GDL-Bezirk Süd-West organisiert.



Die Geschäftsstelle des GDL-Bezirks Süd-West befindet sich in Mannheim, verkehrsgünstig gelegen nahe des Hauptbahnhofs. Hier sorgen der Bezirksvorsitzende, der Geschäftsführer sowie die Sekretärin für einen reibungslosen Ablauf in Sachen Rechtsberatung, Organisation, Repräsentation, Betreuung und Beratung der Mitglieder, der Ortsgruppenvorstände und der Arbeitnehmervertreter in den einzelnen Unternehmen. Sie sind verlässliche und kompetente Ansprechpartner vor Ort.

Hinweis:

Die Tarifverträge zwischen dem Unternehmen Go Ahead und der GDL, sowie zwischen dem Unternehmen Abellio Baden Württemberg und der GDL können über die Geschäftsstelle des GDL Bezirk Süd-West angefordert werden!

Aktuelles aus unserem GDL-Bezirk Süd-West