Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Kein Solidaritätsstreik!

Aushang - 15.03.2023

Momentan ruft die Gewerkschaft ver.di alle Kolleginnen und Kollegen bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) unabhängig der Gewerkschaftszugehörigkeit zu einem „Solidaritätsstreik“ auf. Wir werden uns nicht dazu äußern, ob die aktuellen Streikaufrufe der ver.di rechtlich haltbar sind. Jedoch werden sich die GDL und ihre Mitglieder nicht an diesen „Sympathiestreiks“ beteiligen.

KEINE TEILNAHME AM „SOLIDARITÄTSSTREIK“ VON VER.DI

Die GDL als Tarifvertragspartei befindet sich bei der AVG aktuell in der Friedenspflicht. Während dieser Zeit haben wir uns dazu verpflichtet, auf Kampfmaßnahmen jeglicher Art zu verzichten. Beteiligen sich Mitglieder der GDL an dem Arbeitskampf einer anderen Gewerkschaft können arbeitsrechtliche Konsequenzen des Arbeitgebers die Folge haben. Im günstigsten Fall wird für die entsprechende Fehlzeit Entgelt gekürzt und im ungünstigen Szenario drohen sogar Abmahnung oder Kündigung!

Keine GDL-Leistungen

Des Weiteren kann die GDL ihren Mitgliedern, welche dem Streikaufruf einer anderen Gewerkschaft folgen, kein Streikgeld auszahlen. Ebenfalls werden die Erfolgsaussichten des satzungsgemäßen beruflichen Rechtsschutz der GDL bei eventuellen arbeitsrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit diesem Streik sehr gering ausfallen.

Für Rückfragen stehen Euch die GDL-Betriebsräte, GDL-Ortsgruppen und wir als GDL-Bezirk selbstverständlich zur Verfügung

