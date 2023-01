*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 20.01.2023 - 17:07 ? ***

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) Neubesetzung der Tarifkommission

Aushang - 20.01.2023

Die GDL-Tarifkommissionsmitglieder der AVG haben sich dazu entschlossen, in der aktuellen Besetzung nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit und die gemeinsame Weiterentwicklung der tariflichen Regelungen der GDL in der AVG.

Der aktuelle Tarifvertrag läuft mit Nachwirkung in diesem Jahr am 31.10. aus. Um für die nächste Runde bestens gerüstet zu sein, ist die Mitarbeit aus Euren Reihen von großer Bedeutung. Nur Ihr könnt aus Euren täglichen Erfahrungen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und diese in die Positionen und Forderungen für die nächsten Tarifverhandlungen einfließen lassen.

Für die Besetzung der Unternehmenstarifkommission der AVG benötigen wir deshalb interessierte GDL-Mitglieder, welche sich maßgeblich an der Weiterentwicklung und die Mitgestaltung tariflicher Regelungen bei Eurem Arbeitgeber im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen beteiligen möchten. Bei der Besetzung ist zu beachten, dass sich ein Großteil der verschiedenen Berufe in der Tarifkommission wiederfindet. Die Mitarbeit in der Unternehmenstarifkommission erfolgt teilweise im Ehrenamt und teilweise mit tariflicher Freistellung unter Fortzahlung des Entgelts.

Du hast Deine Ohren an der Basis, kennst die Sorgen und Nöte Deiner Kolleginnen und Kollegen und hast Ideen unsere Tarifverträge weiter voranzubringen? Dann melde Dich bei uns im GDL-Bezirk Süd-West unter

info [*at*] gdl-sw [*pkt*] de

Wir werden uns dann zeitnah mir Dir in Verbindung setzen und alles weitere mit Dir besprechen.

