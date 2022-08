*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 05.08.2022 - 16:07 ? ***

Tarifkommission AVG Wo bleiben Eure Tarifverträge?

Aushang - 05.08.2022

Die Tarifverträge mit den sehr guten und umfangreichen Verbesserungen und Anpassungen für Eure Berufsgruppen sind fast fertig. Diese befinden sich derzeit noch in Abstimmung zwischen der GDL-Tarifabteilung und der Arbeitgeberseite in der redaktionellen Bearbeitung.

Weiterentwicklung unserer tariflichen Regelungen

Mit Sachlichkeit und fachlicher Kompetenz haben wir spürbare Verbesserungen in Entgelt, Arbeits- und Ruhezeitregelungen verankern können. Auch in Zukunft möchten wir mit Euch gemeinsam unsere tariflichen Regelungen bei der AVG weiter ausbauen und verbessern. Damit aus Euren Ideen am Ende Tarifforderungen und bestenfalls rechtssichere tarifvertragliche Regelungen werden, ist Eure Mitarbeit unerlässlich.

Sprecht die Mitglieder der GDL-Tarifkommission AVG und GDL-Betriebsräte an und teilt Eure berechtigten Interessen mit.

„Stillstand bedeutet Rückschritt“

Obwohl die nächste Tarifrunde noch weit entfernt ist, sollten wir uns jetzt bereits damit befassen. Lasst uns deshalb gemeinsam die Forderungspunkte für die kommende Tarifrunde ausarbeiten und bewerten. Nur so ist sichergestellt, dass unsere GDL-Tarifverträge weiterhin nah an der betrieblichen Praxis sind.

Eure GDL-Tarifkommission und Eure GDL-Betriebsräte

Für Rückfragen stehen Euch die GDL-Betriebsräte, GDL-Ortsgruppen und wir als Bezirk selbstverständlich zur Verfügung.

