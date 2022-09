*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 20.09.2022 - 20:45 ? ***

Tag der Eisenbahner Ein gelungener Tag!

Aushang - 19.09.2022

An drei Standorten im GDL-Bezirk Nord, in Neumünster, Braunschweig und Emden, haben wir am 16. September den Tag der Eisenbahner, dieses Mal im Verbund mit dem Tag der Schiene, zum wiederholten Mal begangen.

Ziel des Tages ist es, bei allen Eisenbahnern mal Danke zu sagen für ihre tägliche Arbeit. Mit einer kleinen Überraschungstüte wurden die Züge, Stellwerke und Bahnhöfe besucht. Das Echo aller angetroffenen Eisenbahner war durchweg positiv.

Neben den überraschten Eisenbahnern gab es aber auch mal ein wenig Zeit zwischen den Einsätzen – wie bei der Emdener Minidampfeisenbahn.

Wir, der Vorstand des GDL Bezirk Nord sagt:

Herzlichen Dank an alle die vielen Helfer für diesen gelungenen Tag!