Betriebsratsmandate ausgebaut

Aushang - 13.05.2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Betriebsratswahlen 2022 neigen sich dem Ende zu, nur in einem Betrieb ist sie für uns noch nicht abgeschlossen. Und was sollen wir sagen, grundsätzlich können wir mit den Ergebnissen zufrieden sein. Es ist uns gelungen, bis auf in einen Betrieb, unsere Mandatszahl zu halten oder weiter auszubauen.

Nach den Betriebsratswahlen 2018 hatten wir gesamthaft im Bezirk 82 ordentliche Betriebsratsmitglieder. Bis jetzt können wir im Bezirk eine Zuwachs von über 30 Mandaten verzeichnen. Was für ein Erfolg, zeigt es doch, dass wir nicht nur mit unserer tarifpolitischen Arbeit richtig unterwegs sind. Auch bei der Arbeit in den Betriebsräten haben unsere Betriebsräte gezeigt, dass sie sich stark für die Mitarbeiter einsetzen, sich nicht durch den Arbeitgeber beeinflussen lassen und am Ende eine erfolgreiche Arbeit vorweisen können.

Allen Mitgliedern einen herzlichen Dank, die sich in den letzten Wochen aktiv im Wahlkampf engagiert haben!

Allen Wählern unseren herzlichen Dank für ihr Vertrauen!

Allen gewählten Betriebsräten einen herzlichen Glückwunsch! Geht den konsequenten Weg weiter, getreu unserem Motto: ,,Stark - Unbestechlich - Erfolgreich". Bestätigt das in Euch gesetzte Vertrauen durch eure Arbeit im Betriebsrat!