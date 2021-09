*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 31.08.2021 - 10:28 ? ***

Aushang - 31.08.2021

Auf zur Streikversammlung nach Hamburg! Wann: 02.09.2021, von 14 bis 16 Uhr Wo: Vor dem Hamburger Hauptbahnhof, Ausgang Richtung Kirchenallee

Wir begrüßen:

Ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der GDL,

dbb Landesbundvorsitzender Hamburg Rudolf Klüver sowie

weitere Vertreter befreundeter Gewerkschaften

Nutzen wir die Möglichkeit dem Vorstand der Deutschen Bahn zu zeigen was wir von ihrer Verweigerungshaltung halten uns ein

vernünftiges Angebot zu machen. Wir haben es verdient, mehr als 0,0% Lohnerhöhung in 2021 zu bekommen. Wir haben unser Haupt zu Markte getragen, waren rund um die Uhr während der Pandemie unterwegs und haben den Laden am Laufen gehalten. Dafür haben wir eine Wertschätzung verdient! Und diese beinhaltet neben einer Lohnerhöhung in 2021 von bescheidenen 1,4% und 1,8% in 2022 auch eine Coronaprämie von 600 Euro. Und Finger weg von unserer Betriebsrente nach ZVersTV – die ist eh schon nicht gerade üppig.