*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 24.06.2021 - 15:11 ? ***

Aushang - 24.06.2021

Die GDL hat die Forderungen der Tarifrunde 2021 an die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH versandt. Sie fordert zusätzlich zum Eisenbahn-Flächentarifver-trag, welcher im gesamten Eisenbahnverkehrsmarkt in Deutschland gelten soll, Tarifverträge für alle evb-Arbeitnehmer, beispielsweise Fahrdienstleiter sowie Mitarbeiter in der Werkstatt und der Verwaltung, die sich bisher nicht im persönlichen Geltungsbereich der GDL-Tarifverträge befanden.

Zu den materiellen Kernforderungen gehören:

• 1 300 Euro Corona-Hilfe und 4,8 Prozent Entgeltplus so-wie 100 Euro monatlich mehr für Azubis,

• Ausdehnung des Anspruchszeitraums für die Nachtarbeitszulage und den Zusatzurlaub auf 20 bis 6 Uhr,

• Einführung einer Zulage für Schichten, die zwischen 0 und 4 Uhr beginnen oder enden,

• Einführung einer individuell verbindlichen Jahresschichtplanung ab dem Jahr 2022,

• Einführung eines besonderen Rechtsschutzes für dienstliche Belange sowie

• stufenweise Auflösung der noch vorhandenen Übergangsregelungen und damit vollständige Erreichung des Marktniveaus

• bei der Laufzeit von zwölf Monaten.

Außerdem fordert die GDL unter anderem:

• Einführung von Wasch- und Umkleidezeiten für den Be-reich der Werkstatt,

• Einführung des Schutzes bei vorübergehender Fahrdienstuntauglichkeit sowie Verbesserung bei Kündigungsschutz,

• keine Verpflichtung zur Leistung von Überstunden und

• Beitritt zum TV Personalübergang SPNV.