Bezirksjugendtag im Norden 2021

Aushang - 18.05.2021

Die Bezirksjugend Nord hat am 06.05.2021 den Bezirksjugendtag in Hamburg in Präsenz durchgeführt. In Hamburg Wilhelmsburg wurde eine neue Bezirksjugendleitung gewählt. Diese setzt sich bis zum nächsten Bezirksjugendtag im Jahre 2023 wie folgt zusammen.

Bezirksjugendleiter ist Sebastian Berkahn von der OG Oldenburg

Seine Stellvertreter sind Istvan Rein von der OG Seelze und Leon Mund von der OG AKN / NBE

An dem Bezirksjugendtag waren die Ortsgruppenjugendleiter sowie Delegierte aus den Ortsgruppen eingeladen. Während der Sitzung wurde über Jugendthemen berichtet und diskutiert und es wurden Beschlüsse gefasst.

Delegierte wurden gewählt die unsere Bezirksjugend beim Bundesjugendtag im August in Berlin vertreten werden. Dort werden die bezirklichen Anträge beraten und beschlossen. Die Anträge sollen für eine bessere Ausbildungsgrundlage in den Eisenbahnberufen sorgen, um den Eisenbahnverkehr auch in Zukunft sicher und zuverlässig aufrecht zu erhalten.