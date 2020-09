*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 15.09.2020 - 13:35 ? ***

Aushang - 15.09.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken uns bei allen freiwilligen Helfern, die uns beim Tag des Zugpersonals in Hameln, Lehrte und Seelze unterstützt haben. Es war ein sehr schöner Tag, auch der Wettergott hat mitgespielt, und wir konnten tagsüber in Hameln etwa 100 Zugpersonale erreichen.

Am späten Nachmittag wurde dann in Seelze für die Mitarbeiter im Bereich Cargo der Grill aufgebaut. Auch hier, wie auch in Lehrte, fand un-ser Stand und der des FairnessPlan/FairnessBahnen großen Anklang. Es kam zu guten und informativen Gesprächen. Bei Cargo wurden dann bis in den späten Abend auch noch zusätzlich 150 Kolleginnen und Kollegen erreicht.