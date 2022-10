*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.10.2022 - 07:46 ? ***

Der beliebte GDL Jahreswandplaner 2023

Telegramm - 26.10.2022

Er hängt in Pausenräumen, Dienststellen, privaten wie dienstlichen Büros, zu Hause wie auf der Arbeit... der beliebte GDL Jahreswandplaner. Perfekt für die Jahresübersicht von Feiertagen, persönlichem Urlaub, wichtigen privaten oder dienstlichen Terminen und natürlich unseren bundesweiten GDL Terminen. 2023 ist ab November auch das Ende der Friedenspflicht bei der DB AG gesondert markiert!

Der GDL Jahreswandplaner für das Jahr 2023 wird nun ausgeliefert und trifft in wenigen Tagen in den GDL Bezirksgeschäftsstellen ein. Er kann über eure Ortsgruppen erworben werden. Alternativ kann er auch in den jeweils regionalen GDL Bezirksgeschäftsstellen erworben und abgeholt werden. Preis: 1,00 € pro Stück.