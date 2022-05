*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 13.05.2022 - 12:35 ? ***

Wahlergebnisse Betriebsratswahlen 2022 // DB Netz AG Wahlbetrieb Köln

Telegramm - 12.05.2022

Danke an alle Wählerinnen und Wähler in das in uns gesetzte Vertrauen und die Hoffnung auf eine Veränderung im Betriebsrat. Leider haben wir den Einzug in das Gremium aber noch nicht geschafft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Wählerinnen und Wähler,

ihr habt mit Eurer Stimme bei den Betriebsratswahlen bei der DB Netz AG, Wahlbetrieb Köln euer Vertrauen und Hoffnung in eine Veränderung der Betriebsratsarbeit in unserem Betrieb gesetzt. Leider haben wir aber noch nicht genügend Stimmen auf unser GDL Team vereinigen können, so dass wir es leider nicht in den Betriebsrat geschafft haben.

Betriebsratsmandate GDL: 0 von 15

Trotzdem danken wir euch herzlich und versprechen, dass wir in den kommenden 4 Jahren auch ohne das BR-Mandat für euch da sein werden. Wir arbeiten weiter daran das Vertrauen von noch mehr Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen um bei der nächsten Wahl eine bessere Nachricht schreiben zu können.

Mit Euch und für Euch – packen wir’s an!

Eure GDL Mitglieder bei DB Netz