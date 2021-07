Finanzielle Unterstützung für vom Hochwasser betroffene Kolleginnen und Kollegen

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 18.07.2021 - 14:14 ? ***

Telegramm - 18.07.2021

Wir stellen auf dieser Seite eine Übersicht der Möglichkeiten zu Verfügung, Notfallunterstützungen finanzieller Art zu beantragen:

Für GDL Mitglieder – beschäftigt bei der DB AG

Härtefond des FairnessPlan e.V.

Link und Antrag mit Leistungsbeschreibung: http://fairnessplan.org/leistungen?cat=8&bcat=7

Ansprechpartner für eventuelle Hilfe beim Ausfüllen bieten die regionalen Ansprechpartner:

http://fairnessplan.org/regionale-ansprechpartner

und in NRW zusätzlich eure

GDL Betriebsräte: https://www.gdl.de/Bezirk-NRW/Betriebsraete

GDL Personalräte: https://www.gdl.de/Bezirk-NRW/Personalraete

GDL Ortsgruppen: https://www.gdl.de/Bezirk-NRW/OrtsgruppenNRW

Für GDL Mitglieder – beschäftigt bei Wettbewerbsbahnen die dem FairnessBahnen e.V. beigetreten sind

Härtefond des FairnessBahnen e.V.

Link mit Antrag und Leistungsbeschreibung: https://www.fairnessbahnen.org/leistungen.html#g12

GDL Leistung Beihilfe in Notlagen für Mitglieder (inkl. betroffene Wittwen und Waisen):

Für GDL Mitglieder gibt es die Leistung „Beihilfe in Notlagen“. Der Antrag kann formlos bei der zuständigen Ortgruppe eingereicht werden. Er sollte ausführlich die Notlage schildern. Die Ortsgruppe übernimmt dann den weiteren Prozess gemeinsam mit der Bezirksgeschäftsstelle und klärt weitere Detailfragen mit den Betroffenen um den Antrag zu vervollständigen. Anschließend wird geprüft, ob eine Beihilfe und in welcher Höhe sie ermöglicht werden kann.

Ihr findet eure GDL Ansprechpartner hier:

GDL Ortsgruppen: https://www.gdl.de/Bezirk-NRW/OrtsgruppenNRW

Hochwassersoforthilfe – Unabhängig von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft

Zusätzlich bietet die Stiftungsfamilie „BSW & EWH“ eine Hochwasser-Soforthilfe in Höhe von 1000€ an.

Link: https://www.stiftungsfamilie.de/hochwasser

Email für die Beantragung: hilfen [*at*] stiftungsfamilie [*pkt*] de

Von der Landesregierung NRW sind uns bisher noch keine konkreten Soforthilfeprogramme für Geschädigte bekannt. Kommunale Unterstützungen müssen bitte vor Ort erfragt werden.

Wir hoffen, damit einen weiteren kleinen Beitrag zur Hilfe leisten zu können!