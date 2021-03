Mitmachen, Mitbestimmen, Mitgestalten - Jetzt für eine GDL Betriebsratskandidatur bewerben!

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 08.03.2021 - 20:37 ? ***

Telegramm - 08.03.2021

Von März bis Mai 2022 finden die turnusmäßigen Betriebsratswahlen statt. Bis auf wenige Ausnahmen in fast allen Betrieben in der Bundesrepublik. Die betriebliche Mitbestimmung hat sich als Modell nicht nur in Krisenzeiten deutlich bewährt. Nach Ansicht der GDL muss eine weitere Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung erfolgen. Dies gewährleisten wir durch GDL Mitglieder, die getreu dem GDL Motto "stark - unbestechlich - erfolgreich" für die Betriebsräte kandidieren und dort die Interessen der Mitarbeiter`*innen vertreten.

Wie kann ich mich als GDL Betriebsratskandidat aufstellen lassen? Deine GDL Ortsgruppe wird in den nächsten Monaten in den Mitgliederversammlungen basisdemkratisch über die neuen Kandidaten*innen für die Betriebsratswahl 2022 beraten und beschließen. Wenn Du Fragen zu den Aufgaben als Betriebsrat hast, oder wissen willst, welche Unterstützung die GDL dabei leisten kann, oder Du dich bereits für eine GDL Kandidatur interessierst, dann melde dich zeitnah bei Deinem zuständigen Ortsgruppenvorsitzenden. Dieser kann dir alles Weitere erklären und Dir mitteilen, auf welcher Mitgliederversammlung die Vorwahlen der GDL Kandidaten*innen in Deiner Ortsgruppe stattfinden.

Hier sind die Kontaktdaten aller Orstgruppenvorsitzenden in NRW

Ortsgruppenvorsitzende

Du möchtest dich aktiv mit einbringen und als GDL Mitglied für den Betriebsrat kandidieren? Dann ist jetzt der Richtige Zeitpunkt! Du bist also herzlich willkommen, uns bei der Mitbestimmung in den Betriebsräten aktiv zu unterstützen. Die GDL wird Dir dabei volle Unterstützung für eine starke, erfolgreiche und unbestechliche Betriebsratsarbeit bieten.

Hinweis:

Die GDL unterstützt grundsätzlich keine Kandidaturen von GDL Mitgliedern auf konkurrierenden sogenannten "freien Listen". GDL Mitglieder, die auf konkurrierenden Listen gegen ihre GDL Kolleginnen und Kollegen auf von der GDL legitimierten Listen kandidieren, müssen mit einem Ausschlusverfahren und somit einer Beendigung der GDL Mitgliedschaft rechnen.