Passt auf euch und eure Liebsten auf und bleibt gesund! Danke für euren Einsatz!

Telegramm - 27.03.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Ereignisse überschlagen sich stündlich. Man kommt kaum noch hinterher, wie sich der Alltag um einen herum verändert. Die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche unseres Lebens - privat wie auf der Arbeit. Wir kümmern uns gemeinsam darum, dass wir diese Krise gut und sicher überstehen, während wir dieses Land auf der Schiene mobil halten um andere systemkritische Berufsgruppen zur Arbeit transportieren und dieses Land sowie unsere Nachbarländer mit dem Güterverkehr weiter mit Waren versorgen. Wir - eure GDL Kolleginnen und Kollegen im Ehrenamt sowie in den Geschäftsstellen und in den Betriebsräten sind dabei weiterhin für euch da. Wir sind in enger Abstimmung mit den Arbeitgebern um die Arbeitsbedingungen auch in einer solchen Sonder-Lage zu kontrollieren. Wir stehen euch auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Auch haben wir immer ein offenes Ohr für euch, wenn ihr einfach mal über eure Sorgen reden wollt. Die GDL und ihre Mitglieder halten bekanntlich auch in schweren Zeiten zusammen. Deswegen, passen wir alle gemeinsam auf uns, unsere Liebsten und Kolleginnen und Kollegen auf und lasst uns vor allem gesund bleiben!

Wir sagen allen unseren Kolleginnen und Kollegen die den Zugbetrieb aufrecht halten “Dankeschön“ und "Passt auf euch, eure Kollegen sowie auf eure Liebsten auf und vor allem: bleibt gesund"!

Eure GDL in Nordrhein-Westfalen

Sven Schmitte