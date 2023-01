*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 13.01.2023 - 14:40 ? ***

Maskenpflicht im ÖPNV muss enden! Landesregierung NRW darf nicht mehr zögern

Pressemitteilung - 13.01.2023

Der Bezirksvorsitzende der GDL in Nordrhein-Westfalen Sven Schmitte: „Dieser Regel-Flickenteppich in Deutschland ist ein unhaltbarer Zustand. Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Zügen sehen sich mit immer mehr Fahrgästen konfrontiert, die sich über die aktuelle Maskenpflicht in NRW hinwegsetzen. Ein Grund dafür ist das Durcheinander an verschiedenen Landes-Regeln in Deutschland, welches gerade im Eisenbahnverkehr zum Masken-Durcheinander führt.“

Maskenpflicht muss spätestens Anfang Februar in NRW fallen „Mit der Entscheidung der Bundesregierung, die bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr zum 02.02.2023 zu beenden, muss auch die NRW Landesregierung endlich handeln und die Maskenpflicht in NRW beenden. Ansonsten wird das Durcheinander in den Zügen noch größer, was die Belastung unserer Kolleginnen und Kollegen noch weiter erhöht“ so Sven Schmitte.