*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 30.08.2021 - 01:01 ? ***

Podcast - 29.08.2021

Am 24.08.2021 zeigten hunderte GDL-Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aller Berufsgruppen der Deutschen Bahn in Köln auf dem Roncalliplatz direkt am Kölner Dom, dass diese Ungerechtigkeit und Geringschätzung abgestellt werden muss! Der DB-Vorstand muss endlich seine Blockadehaltung aufgeben!



Zusätzlich zu den streikenden GDL-Mitgliedern aus ganz NRW, waren viele Teilnehmer vor Ort, die sich mit den GDL-Mitgliedern und dem Streik der GDL solidarisch erklärten.