Podcast - 23.08.2021

Um die berechtigten Einkommensforderungen der Bahn-Beschäftigten durchzusetzen, haben GDL und dbb gemeinsam am 17. August 2021 vor dem „Bahntower“ am Potsdamer Platz in Berlin protestiert. Die GDL Jugend aus NRW war zahlreich vor Ort vertreten und unterstützte die Demo. Viele Kolleginnen und Kollegen sind extra aus NRW angereist, um ein klares Zeichen zu setzen.