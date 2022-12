*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 22.12.2022 - 15:43 ? ***

online Seminare - GDL Leistungen für Mitglieder 2023

Aushang - 22.12.2022

Die GDL bietet als Eisenbahner-Berufsgewerkschaft eine große Menge an Leistungen und Vorteilen für ihre Mitglieder.

Damit ihr als unsere Mitglieder auch wisst, was und wie ihr das alles in Anspruch nehmen könnt, bieten wir für euch 2023 mehrere online Seminare an. Dein Interesse ist geweckt? Melde dich an!

02. Februar 2023 I 10-13 Uhr

03. Februar 2023 I 14-17 Uhr

23. Februar 2023 I 10-13 Uhr

24. Februar 2023 I 14-17 Uhr

Alle Seminare finden online statt!

Anmeldung ganz einfach per Mail: [bezirk [*at*] gdlnrw [*pkt*] de]