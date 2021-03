Blau statt Grün

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 20.03.2021 - 12:25 ? ***

Aushang - 20.03.2021

Der Dank für 10% Gehaltserhöhung des Vorstandes – GDL geführte Betriebe werden als blaue Landschaften erklärt.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

was für eine Angst muss ein Vorstand haben, um solche

Entscheidungen zu treffen. Als Dank für die jahrelange

arbeitnehmerunfreundliche Tarifpolitik der evg werden GDL

mehrheitsgeführte Betriebe wissentlich einem schlechten Tarifvertrag

unterworfen.

Recht oder Unrecht, interessiert hat es diesen Vorstand bis heute

nicht. Milliarden an Steuergeldern werden in Leuchtturmprojekten

versenkt, die Vorstände sollen mit 10% Gehaltssteigerungen belohnt

werden. Die evg belohnt die Arbeitnehmer mit 1,5 % für 28 Monate.

Abgerechnet wird nach der Tarifverhandlung, die Kolleginnen und

Kollegen werden eine entsprechende Antwort parat haben.

Ausgezählt wird nach unserer Rechtsauffassung erst, wenn eine

Tarifkollision eingetreten ist.

Die vielen Neumitglieder zeigen auf, dass sich viele Betriebe von blau

nach grün verändern werden.

Wir werden die Antworten am Verhandlungstisch und wenn nötig, vor

den Bahnhöfen geben.

stark – unbestechlich - erfolgreich