Neuwahl der Bezirksjugendleitung

Aushang - 30.11.2020

Am Freitag dem 20.11.2020 fand in Berlin, trotz der Corona-Pandemie, der Bezirksjugendtag 2020 statt. Nach mehreren Terminverschiebungen auf Grund ständig wechselnder Rechtslagen, konnte die Arbeitstagung im kleinen Rahmen zusammen mit den Delegierten der Ortsgruppen erfolgreich durchgeführt werden.

Neben dem Beschließen von Anträgen der Bezirksjugend für den Bundesjugendtag, wurde die komplette Bezirksjugendleitung, sowie die Beisitzer neu gewählt.

Die Bezirksjugend Nord-Ost ist somit wieder vollständig handlungsfähig. Neuer Bezirksjugendleiter ist jetzt Claudio Albrecht (Lokführer) und sein 1. stellvertretender Bezirksjugendleiter ist Erik Knochenhauer (Lokführer)

JAV Gremien sind besser eingebunden

Die neu gewählten JAV Gremien in Nord-Ost, sind jetzt fest in unserem Bezirksjugendausschuss vertreten. Sie sind durch Beisitzer im Ausschuss besetzt und stärken unsere Arbeit an der Basis. Veranstaltungen und organisatorische Angelegenheiten können so besser abgestimmt werden. Allen neu gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretern und Bezirksjugendausschuss Mitgliedern, wünschen wir viel Schaffenskraft und Erfolg. Auf eine gute Zusammenarbeit.

Weitere Berufszweige für uns gewinnen

Nach dem Paukenschlag in der GDL-Pressekonferenz am Vortag, gab es eine Menge Fragen wie es nun weitergeht. Alle Mitglieder der Bezirksjugenden sind jetzt dazu angehalten, auch die restlichen Berufszweige für unsere Ideale zu begeistern.

Gemeinsam sind wir stark, unbestechlich und erfolgreich.