2020-09-14 Aushang Tag des Zugpersonals Bezirk Nord-Ost.

Aushang - 06.10.2020

Am 14. September 2020 fand zum vierten Mal derTag des Zugpersonals im Bezirk Nord-Ost statt.

Die GDL zeigte Flagge und Präsenz, auch wenn die Bedingungen unter Corona etwas erschwert waren. Als systemrelevante Berufsgruppen und nicht im Homeoffice versteckend war es ein gelungener Tag an den Standorten

Berlin Ostbahnhof und dem Bahnhof Neubrandenburg sowiean den Bahnhöfen Berlin HBF, Potsdam HBF, Berlin Südkreuz, Berlin Ostkreuz und Neuruppin.

Corona das Zauberwort für die Arbeitgeberseite, sich in die häusliche Sicherheit zurückzuziehen und nicht an der Basis präsent zu sein. Die GDL hat sich klar dagegen positioniert.

Eine Organisation, die in schwierigen Zeiten das Land aufrechterhalten hat, wird sich nicht in die Ecke drängen lassen. Die Eindrücke, die an diesem Tag aufzunehmen waren, bestätigten dieses.

Mit über 1000 Informationstaschen konnten wir die Sichtweise und die Erfolge der GDL eindrucksvoll vermitteln.

Daher der Dank an alle Unterstützer der GDL, die wieder gezeigt haben, niemand aus der Organisation versteckt sich , wenn die Kolleginnen und Kollegen als systemrelevante Berufsgruppen den Betrieb pünktlich und sicher gewährleisten.

Das Motto der GDL -stark-unbestechlich - erfolgreich bringt es auf den Punkt.