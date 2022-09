*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 19.09.2022 - 13:41 ? ***

Präsenz Tag der Eisenbahner

Telegramm - 19.09.2022

Täglich für alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort - am Tag der Eisenbahner gebündelt auf sechs Standorte. So präsentierte sich die Eisenbahnergewerkschaft GDL allen Interessierten am 16. September in den Hauptbahnhöfen von Magdeburg ("Machdeburg"), Halle (Saale), Leipzig, Chemnitz und Dresden und Tags darauf in Magdeburg-Rothensee.

Der kurze Bericht von Maurice Mischinko, Beisitzer Werke, aus Magdeburg-Rothensee bringt es auf den Punkt und spiegelt die Erfahrungen an allen Standorten wieder.

"Der Tag der Schiene in Magdeburg Rothensee wurde in der Auswertung als Erfolg bezeichnet. Trotz des Erntedankfestes und Herbstwetter haben 200 Gäste den Weg zu uns gefunden. Ob auf dem Stellwerk, dem Entstörfahrzeug, dem Dosto, den Lokomotiven und der Werkstatt war eine Pause für die mitarbeitenden Kollegen nicht möglich. Dies haben unsere Erwartungen übertroffen und für das nächste Jahr wird dann auch größer geplant."