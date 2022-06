*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.06.2022 - 11:13 ? ***

GDL-Sommer 2022

Telegramm - 16.06.2022

Erstmals trafen sich Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, ihre Familien und Freunde gemeinsam zum Sommerfest, zum Bikertreffen und zur Skatmeisterschaft der GDL und gönnten sich vom 9. bis 12 Juni einen Kurzurlaub, der seinesgleichen sucht.





GDL - Gegen Die Langeweile. So oder so ähnlich lässt sich der GDL-Sommer mit kurzen Worten beschreiben. Mittelpunkt der Veranstaltung war das Ringberghotel in Suhl. Von hier aus starteten die Sightseeing-, Wander- und Motorradtouren, während die Skatspieler so manch anderen und ungewöhnlichen Weg gingen, um den entscheidenden Stich zu bekommen. Den ersten Platz der Skatmeisterschaft 2022 belegte Jörg Federlein. Zum dritten Mal spielte sich der Vorsitzende der OG Dresden an die Spitze des Turniers. Eine Ehrung anderer Art bekam Frank Wille für sein besonderes Engagement in der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL).