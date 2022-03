*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 11.03.2022 - 09:49 ? ***

Gemeinschaft und Zusammenhalt

Telegramm - 11.03.2022

Bowlingnachmittag der Magdeburger Ortsgruppen

Statt einer ruhigen Kugel riefen die GDL-Ortsgruppen Magdeburg Hbf und Magdeburg-Rothensee zu einem zweistündigen Bowlingnachmittag, am 10. März 2022, auf. Auch hier zeigt sich wieder einmal, dass das Gemeinsame nicht am Spind in der Meldestelle endet und wir auch in unserer Freizeit zusammenstehen können.