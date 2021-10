Bezirklicher Schlußspurt

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 08.10.2021 - 10:54 ? ***

Telegramm - 08.10.2021

Am 07.10.2021 führt der GDL Bezirk Mitteldeutschland in Leipzig seine letzte Bezirksvorstandssitzung in der laufenden Amtsperiode des amtierenden Bezirksvorstandes durch – und begab sich dabei gleichsam im Zuge eines Schlußspurtes auf die Zielgerade derselben.

Besprochen und behandelt wurden im Zuge dessen aktuelle Themen aus verschiedenen Bereichen von Schienenverkehrsunternehmen, wobei einen Schwerpunkt unter anderem der vorangegangene Tarifkonflikt im Bereich der Deutschen Bahn AG bildete.

Im Hinblick auf die anstehende Bezirksversammlung dankte der Bezirksvorsitzende Reinhold Vieback im Vorfeld schon jetzt den Amtsinhabern für deren hervorragende Arbeit in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, dass sich die GDL im Bereich des neu strukturierten Bezirkes Mitteldeutschland in der vergangenen Zeit schlagkräftiger den jeh für die Interessen ihrer Mitglieder einsetzen konnte.