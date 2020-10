Erfolge der GDL im Bezirk Mitteldeutschland bei den JAV-Wahlen 2020

*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.10.2020 - 17:14 ? ***

Telegramm - 26.10.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum gestrigen Tag erreichten uns die letzten Wahlergebnisse der diesjährigen JAV-Wahlen 2020.

Danach haben wir in den sieben Betrieben der DB AG, welche im Bezirk Mitteldeutschland ansässig sind, 10 von 21 Mandaten gewonnen und stellen in vier Betrieben die Mehrheit.

Auch sind in vielen Betrieben direkte Nachrücker von der GDL-Liste wiederzufinden.

Somit haben wir die Anzahl an gewählten Mandate im Gegensatz zu den Wahlen 2018 mehr als verdreifacht !

Zeit also, für alle Beteiligten ein großes Lob auszusprechen!

Wir als Bezirksjugendleitung möchten uns für Euer Engagement bedanken. Nur dank Eurer Mithilfe haben wir diese unverfälschliche Steigerung geschafft und fassen nun auch in den JAVs der einzelnen Betriebe standfesten Fuß.

Um natürlich für die kommenden Wahlen in 2 Jahren uns steigern zu können, nehmen wir natürlich Verbesserungsvorschläge im Zuge des Wahlkampfkonzeptes, der Werbemittel und Co. gerne zu Herzen.

Allen wünschen wir einen erfolgreichen Start in der neuen Amtszeit!

Mit kollegialen Grüßen

Lukas Wladimir Henke

Bezirksjugendleiter Mitteldeutschland

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer

- GDL-Jugend -