Walter Wunderlich beging seinen 70. Geburtstag

Telegramm - 02.10.2020

Der Jubilar war in seiner aktiven Zeit leidenschaftlicher Lokführer und hat, gleichsam als Aktiver der ersten Stunde, aktiv am Aufbau der „GDL Ost“ mitgewirkt:

So war er im Zuge dessen seit 1990 stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender der GDL Ortsgruppe Zittau.

Weiterhin gehörte er langjährig dem Betriebsrat des Bereiches DB Regio Dresden an.

In diesen Funktionen vertrat er mit großem Engagement die Interessen der Kolleginnen und Kollegen.

Das Ende seines aktiven Berufslebens bedeutete für ihn jedoch nicht den „Ruhestand“:

So ist er derzeit für die GDL Mitteldeutschland als stellvertretender Seniorenvertreter im Bezirksvorstand und für die BBuK tätig.

Bild: Der Bezirksvorsitzende des GDL Bezirkes Mitteldeutschland, Reinhold Vieback (l.), gratuliert Walter Wunderlich (r.) zu seinem siebzigsten Geburtstag (Photo: R. Vieback)