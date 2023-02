*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 09.02.2023 - 14:20 ? ***

Spendenaufruf für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Aushang - 09.02.2023

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am Morgen des 6. Februar 2023 kam es in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien zu einem schweren Erdbeben. In den betroffenen Gebieten benötigen die Menschen dringend humanitäre Hilfe. Viele Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben Freunde und Angehörige unter den Opfern. Über 11.000 Menschen verloren durch die massiven Erschütterungen ihr Leben, Zehntausende wurden verletzt. Das ganze Ausmaß der Zerstörung ist noch nicht absehbar; es kam zu mehreren Nachbeben. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen dae Erdbebens betroffen sein.

Die Lage ist dramatisch, Hilfe wird dringend benötigt!

Spendenkonto: Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Commerzbank IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600 BIC: COBADEFFXXX