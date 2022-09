*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.09.2022 - 06:04 ? ***

Tag der Eisenbahner im Bezirk Mitteldeutschland

Aus dem „Tag des Zugpersonals“ wird jetzt neu - „Der Tag der Eisenbahner“. Erneut werben Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an vielen Bahnhöfen Deutschlands für ihre stolzen Berufe. Die GDL vertritt nicht mehr nur Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen, sondern auch Disponenten, Fahrdienstleiter, Ausbilder und Trainer. Kollegen in den Stellwerken, Bahnhöfen und in den Werkstätten - kurz um, Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Am 16.09. Ab 9.00 Uhr informieren wir an unseren Ständen in den Bahnhöfen über den Arbeitsalltag der Eisenbahner, die Arbeit der GDL, die GDL-Jugend und die Leistungen des Fairness Plans e.V.