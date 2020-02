*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 04.02.2020 - 12:37 ? ***

Aushang - 04.02.2020

Am 24. Januar 2020 erreichte die GDL in Kassel mit der cantus Verkehrsgesellschaft mbH (cantus) bereits in der zweiten Verhandlungsrunde das angestrebte Kernziel, nämlich die konsequente Weiterentwicklung des Tarifvertrages.