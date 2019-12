ODEG Abschluss mit Weitblick! Am frühen Morgen des 18. Dezembers 2019 konnte die GDL mit der ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH nach rund 15-stündigen Verhandlungen in der dritten Runde in Berlin ein Paket schüren, das über die aktuelle Marktentwicklung spürbar hinausgeht.

Aushang Aufsichtsratswahlen DB AG NIMM JETZT DEIN WAHLRECHT WAHR! Nur wer wählen geht, entscheidet auch mit! Hole Dir jetzt Deine Briefwahlunterlagen bei Deinem Wahlvorstand.

cantus Verkehrsgesellschaft Positive Signale So lässt sich die Eröffnungsrunde bei der cantus Verkehrsgesellschaft mbH (cantus) am 16. Dezember 2019 in Kassel am treffendsten beschreiben. Die konsequente Weiterentwicklung des Tarifvertrags ist das Kernziel der GDL, dem die Arbeitgeberseite grundsätzlich positiv gegenübersteht. … mehr

Aufsichtsratswahlen DB 2020 Vorstellung der Kandidaten Bei den Aufsichtsratswahlen im DB-Konzern entscheiden die Wähler jetzt über Aufsichtsratsmitglieder und/oder Delegierte für die Wahlversammlung am 10. und 11. März 2020 in Hannover. Auf Stauner und in den sozialen Netzwerken stellt die GDL ihre Spitzenkandidaten in kurzen Clips vor. Teil 3: Claus Weselsky und Mario Reiß, DB Cargo AG.

NETINERA / DLB Forderungen Tarifrunde 2020 In Vorbereitung der Tarifrunde 2020 hat die GDL das Forderungspaket für das Tarifwerk der NETINERA-Gruppe und der dazugehörigen Die Länderbahn GmbH (DLB) an die Arbeitgeber übersandt.

NETINERA / erixx Tarifrunde 2020 – Forderungen gestellt Da die Tarifrunde 2020 ihre Schatten vorauswirft, hat die GDL der NETINERA-Gruppe und der dazugehörigen erixx GmbH das Forderungspaket für das Tarifwerk in Konzern und Unternehmen zukommen lassen.

NETINERA / metronom Forderungen für die Tarifrunde 2020 gestellt In Kürze beginnt die Tarifrunde 2020. Um klare Grundlagen für die bevorstehenden Verhandlungen zu schaffen, hat die GDL den Arbeitgebern das Forderungspaket für das Tarifwerk der NETINERA-Gruppe und der dazugehörigen metronom Eisenbahngesellschaft mbH (metronom) geschickt.

Rurtalbahn GmbH, VIAS Rail GmbH – Region West Verhandlungsaufnahme Am 11. Dezember 2019 haben die GDL, die Rurtalbahn GmbH und die VIAS Rail GmbH – Region West die Verhandlungen aufgenommen. Hierzu hatte die GDL am 7. November 2019 die Forderung nach Abschluss eines Rahmentarifvertrages und ergänzender Tarifverträge gestellt und diese – im Wortlaut ausgearbeitet – übergeben.

Transdev-Konzern Konstruktive Auftaktrunde Die zeit- und wirkungsgleiche Übernahme des Flächentarifvertrags für das Zugpersonal BuRa-ZugTV. Das hat die GDL in der konstruktiven Auftaktrunde zum Konzern-Rahmentarifvertrag für das Zugpersonal und zu den weiteren konzernweiten Tarifverträgen am 9. Dezember 2019 in Berlin gefordert.

Beihilfefähigkeit Mit dem Taxi zum Arzt? Wer nicht in direkter Nachbarschaft zu einem Arzt oder Krankenhaus wohnt, muss bei Behandlungen, insbesondere auf dem Land, mit erheblichen Kosten für die Beförderung rechnen, wenn er wegen der Erkrankung seinen privaten Pkw nicht nutzen kann. Was wird für Beamte von der Beihilfe übernommen und was nicht? Lesen Sie das im GDL Magazin VORAUS.

