*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 21.04.2023 - 13:13 ? ***

Beamte Abgeltung vorhandener Mehrarbeit

GDL Aktuell - Voraus - 21.04.2023





Jahr für Jahr schieben die Kolleginnen und Kollegen Millionen von Mehrarbeitsstunden vor sich her und kein Ende ist in Sicht. Betrachtet man nun zusätzlich die Mehrarbeitsstunden, die ausgezahlt oder in den Langzeitkonten versenkt wurden, bekommt man unweigerlich Zweifel an einer soliden Personalplanung.