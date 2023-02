*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 10.02.2023 - 11:09 ? ***

Delegation aus Uruguay zu Besuch bei der GDL Unterstützung über Grenzen hinweg

GDL Aktuell - Voraus - 10.02.2023

Nachdem der geplante Delegationsbesuch aufgrund widriger Umstände mehrfach verschoben werden musste, war es am 23. Januar 2023 endlich so weit: Zwei Vertreter der Union Ferroviaria − der uruguayischen Eisenbahngewerkschaft, mit der die GDL bereits seit über einem Jahr in regelmäßigem Austausch steht – reisten zu einem einwöchigen Besuch nach Deutschland an.