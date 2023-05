*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 11.05.2023 - 11:34 ? ***

Eisenbahner mit Herz Die GDL gratuliert ihren Preisträgern!

GDL Aktuell - Telegramm - 11.05.2023

Mit Zivilcourage und Engagement weit über den reinen Beruf hinaus haben sich die GDL-Mitglieder Jochen Dietz, Andreas Immekeppel, Sebastian Rösner, Robert Gottschalk, Thomas Lehmann, Tolga Özgül, Eva-Juliane Hoffmann und Thomas Lehmann bei der diesjährigen Wahl zum Eisenbahner mit Herz besonders ausgezeichnet.

Gold: Jochen Dietz von der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft beweist Herz in einer Situation, die für viele Menschen zur Tortur hätte werden können. Als die Straßenbahn zwischen Wörth und Karlsruhe wegen einer Stellwerksstörung stehen bleibt, gerät ein älterer Herr in Not. Er muss auf die Toilette, doch weit und breit ist kein WC in Sicht. Dietz handelt schnell: Er sichert die Bahn und begleitet den Fahrgast zu einem Wärterhäuschen. Dort hat die Pein des Fahrgastes ein Ende.

Bronze: Es geht doch nichts über eine ruhige, entspannte Bahnfahrt auf der man sich einfach zurücklehnen und aus dem Fenster gucken kann. Doch leider verlieren einige Fahrgäste im Sommer die Nerven und so kommt es zwischen Coesfeld und Essen zu Randale im Zug. Aber Lokomotivführer Andreas Immekeppel und Zugbegleiter Sebastian Rösner von der RheinRuhrBahn bleiben cool und befördern eine Gruppe prügelnder Störenfriede kurzerhand selbst auf den Bahnsteig.

Sonderpreis: Robert Gottschalk, Lokomotivführer bei der NordWestBahn, beweist tierisch Herz, als er auf der Strecke nach Göttingen eine zuckende, im Gleisbett liegende Katze findet. Er hält an, nimmt das Tier mit in den Zug und sorgt über Tierarzt und Feuerwehr für die ärztliche Versorgung auf der Intensivstation. Oskar, so der Name des Katers, wurde vergiftet, hat aber überlebt und konnte dank des weiteren Einsatzes von Robert Gottschalk sogar wieder seiner Besitzerin übergeben werden.

Publikumspreis: Tolga Özgül (DB Station&Service) macht einen Kontrollgang am Bahnsteig des Düsseldorfer Flughafens. Da fällt ihm eine junge Frau auf, die von zwei Männern bedrängt wird. Özgül handelt sofort: Um die Täter zu vertreiben, gibt er vor die Polizei zu alarmieren und tut so, als seien die Beamten bereits auf dem weg. Es klappt. Die Männer rennen weg und es gelingt ihm, die Frau, eine Touristin aus Taiwan, zu beruhigen. Die Täter werden kurz darauf gefasst.

Landessieger Niedersachsen: Ein Fahrgast möchte mit dem ICE von Berlin nach Aachen reisen. Doch durch eine 40-minütige Verspätung fürchtet er, den Anschluss-ICE in Köln nicht mehr zu erreichen. Und tatsächlich: Als der ICE aus Berlin in den Kölner Hauptbahnhof einfährt, fährt in diesem Moment der ICE nach Aachen los. Der Anschluss scheint verloren. Doch Zugchefin Eva-Juliane Hoffmann rennt dem fahrenden ICE hinterher, schafft es, dass er noch einmal anhält und der Fahrgast seine Reise fortsetzen kann.

Landessieger Sachsen-Anhalt: Ein Ehepaar kommt aus dem Urlaub zurück, möchte mit dem Regionalzug vom Flughafen BER nach Stendal und von dort mit dem Taxi nach Hause. Doch der Flug verspätet sich, und das Paar bekommt gerade noch so den letzten Zug nach Stendal. Die Ehefrau fürchtet, zu so später Stunde kein Taxi mehr in Stendal zu bekommen. Doch Zugbegleiter Thomas Lehmann (ODEG) schafft es, ein Taxi zu organisieren und begleitet das Ehepaar in Stendal sogar zu wartenden Droschke.