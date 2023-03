*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.03.2023 - 11:15 ? ***

Zugunglück bei Larisa GDL trauert um die Opfer

GDL Aktuell - Telegramm - 02.03.2023





Mit großer Bestürzung hat die GDL von dem schweren Zugunglück in Larisa Kenntnis genommen. In einem Beileidschreiben an die griechische Lokomotivführergewerkschaft P.E.P.E drückt sie ihr tief empfundenes Beileid aus.