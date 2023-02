*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.02.2023 - 15:09 ? ***

SWEG und GDL unterzeichnen gemeinsame Schlichtungsvereinbarung Verfahren zur Schlichtung des Tarifkonflikts beginnt am Freitag, 3. Februar 2023

GDL Aktuell - Pressemitteilung - 02.02.2023

Nach zwei intensiven Verhandlungsrunden haben die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG), die SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am vergangenen Wochenende eine Schlichtungsvereinbarung zur Unterschrift gebracht.

Diese ist Voraussetzung für die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens im seit August 2022 andauernden Tarifkonflikt zwischen Arbeitgeber und GDL. Das Schlichtungsverfahren mit dem gemeinsamen Ziel, den Tarifkonflikt zwischen den beiden Parteien zu befrieden, soll am Freitag, 3. Februar 2023, in Berlin beginnen. Als unparteiische Vorsitzende des Schlichtungsverfahrens wurden von Arbeitgeberseite Rezzo Schlauch sowie von der GDL Matthias Platzeck benannt. Das Schlichtungsverfahren endet spätestens am 10. März 2023.

Im Rahmen der Schlichtungsvereinbarung haben beide Parteien inhaltliche Forderungen zum Gegenstand der Schlichtung eingebracht, welche ab Freitag intensiv besprochen werden. Im Rahmen der Schlichtungsvereinbarung haben SWEG und SBS sich bereits dazu bereiterklärt, Tarifverträge mit der GDL abzuschließen.

Während der Schlichtung werden die Beteiligten nicht über den aktuellen Stand informieren. Darüber hinaus wird im Zeitraum der Schlichtung auch der Arbeitskampf ru-hen und damit wird auch die GDL zu keinen weiteren Streiks aufrufen.